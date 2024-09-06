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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1840 года СПБ НГ "Орел 1842" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1840 года СПБ НГ "Орел 1842" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1840 года СПБ НГ "Орел 1842" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 190,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1840 года "Орел 1842" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29 проданному на аукционе MS67 за 175000 RUB. Торги состоялись 12 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Stack's - September 14, 2023
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Stack's - September 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF20
Цена
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Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
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Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе MS67 - February 12, 2020
Продавец MS67
Дата 12 февраля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Katz - December 1, 2019
Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Александр - June 5, 2019
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Империя - April 28, 2018
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Империя - February 23, 2017
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Künker - March 27, 2015
Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1840 "Орел 1842" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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