Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1840 года СПБ НГ "Орел 1842" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 190,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1840 года "Орел 1842" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29 проданному на аукционе MS67 за 175000 RUB. Торги состоялись 12 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF20
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 12 февраля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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