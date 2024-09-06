10 копеек 1840 года СПБ НГ "Орел 1842" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1840 года "Орел 1842" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29 проданному на аукционе MS67 за 175000 RUB. Торги состоялись 12 февраля 2020.

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