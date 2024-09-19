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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 500,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 885 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 10 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
406 $
Цена в валюте аукциона 37000 RUB
Россия 10 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Ibrahim's Collectibles - August 6, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 6 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 10 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - March 11, 2023
Продавец Империя
Дата 11 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 10 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 10 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 10 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF30 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 10 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 10 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - August 30, 2022
Россия 10 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - August 30, 2022
Продавец Stack's
Дата 30 августа 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
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Россия 10 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS61
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Россия 10 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1830 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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