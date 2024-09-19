Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 500,007
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 885 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Дата 6 августа 2023
Сохранность VF
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Дата 11 марта 2023
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Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
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Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
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Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF30 ННР
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Дата 30 августа 2022
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Сохранность VF
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Сохранность Нет оценки
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Сохранность MS61
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