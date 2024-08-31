Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1852 года СПБ НI "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,350,006
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1852
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1852 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ НI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4700 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
302 $
Цена в валюте аукциона 26660 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?
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