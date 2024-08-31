10 копеек 1852 года СПБ НI "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1852 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ НI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4700 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.

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