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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1852 года СПБ НI "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1852 года СПБ НI "Орел 1851-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1852 года СПБ НI "Орел 1851-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,350,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1852
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1852 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ НI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4700 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1851-1858" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1851-1858" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
302 $
Цена в валюте аукциона 26660 RUB
Россия 10 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1851-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1851-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Россия 10 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1851-1858" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия 10 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1851-1858" на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1851-1858" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 10 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1851-1858" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF40
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Россия 10 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1851-1858" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 10 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1851-1858" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU53
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Россия 10 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1851-1858" на аукционе AURORA - November 6, 2019
Продавец AURORA
Дата 6 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - August 28, 2019
Россия 10 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - August 28, 2019
Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия 10 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1851-1858" на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1851-1858" на аукционе Империя - April 27, 2019
Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1851-1858" на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1851-1858" на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU50
Цена
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Россия 10 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - February 10, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1852 "Орел 1851-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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