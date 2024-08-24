Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1855 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,8 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 102,630
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1855
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1855 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 666 проданному на аукционе Stary Sklep за 39000 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Spink
Дата 17 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF45
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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