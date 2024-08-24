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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1855 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1855 года MW "Варшавский монетный двор" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1855 года MW "Варшавский монетный двор" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,8 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 102,630

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1855
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1855 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 666 проданному на аукционе Stary Sklep за 39000 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
913 $
Цена в валюте аукциона 3700 PLN
Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62
Цена
Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
521 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62
Цена
Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF30 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Spink - November 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
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Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
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Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Россия 10 копеек 1855 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1855 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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