Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1832 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 103,705
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1832 года "Орел 1832-1839" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 40 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 440000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
7092 $
Цена в валюте аукциона 650000 RUB
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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