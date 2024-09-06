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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1832 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1832 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1832 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 103,705

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1832 года "Орел 1832-1839" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 40 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 440000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Россия 10 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 10 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
7092 $
Цена в валюте аукциона 650000 RUB
Россия 10 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 10 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 10 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 10 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия 10 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия 10 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 10 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 10 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 10 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 10 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе New York Sale - January 16, 2020
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - October 16, 2019
Россия 10 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - October 16, 2019
Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1832 "Орел 1832-1839" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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