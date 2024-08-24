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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1828 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1828 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1828 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 370,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1828
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1828 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 864 проданному на аукционе SINCONA AG за 4500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 93 EUR
Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность F
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 106 EUR
Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - July 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Holmasto - October 15, 2022
Продавец Holmasto
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF35 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность F15
Цена
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Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 10 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1828 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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