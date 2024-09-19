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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,07 гр
  • Диаметр null мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1834 года "Орел 1832-1839" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392 проданному на аукционе Русское Наследие за 230000 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Stack's - August 16, 2019
Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 700 USD
Россия 10 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1834 "Орел 1832-1839" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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