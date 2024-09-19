10 копеек 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1834 года "Орел 1832-1839" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392 проданному на аукционе Русское Наследие за 230000 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

Сохранность UNC (2) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (1) PL (1) Сервис PCGS (1) RNGA (1)