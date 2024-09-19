Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" (Россия, Николай I)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,07 гр
- Диаметр null мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1834 года "Орел 1832-1839" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392 проданному на аукционе Русское Наследие за 230000 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Stack's (1)
- Русское Наследие (1)
Где продать?
Для продажи 10 копеек 1834 "Орел 1832-1839" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск