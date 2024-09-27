Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 450,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1800000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
19640 $
Цена в валюте аукциона 1800000 RUB
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VG8
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1831 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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