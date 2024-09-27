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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 450,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1800000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (4)
Россия 10 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 45 GBP
Россия 10 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS63 CPRC
Цена
Россия 10 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 10 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
19640 $
Цена в валюте аукциона 1800000 RUB
Россия 10 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - July 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 10 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 10 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 10 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 10 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VG8
Цена
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Россия 10 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - May 12, 2022
Продавец Империя
Дата 12 мая 2022
Сохранность VF
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Россия 10 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 10 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия 10 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 10 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия 10 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность VF25
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1831 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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