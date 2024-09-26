Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1847 года СПБ ПА "Орел 1845-1848" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,180,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1847
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (189)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1847 года "Орел 1845-1848" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе MS67 за 115000 RUB. Торги состоялись 12 февраля 2020.
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