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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1847 года СПБ ПА "Орел 1845-1848" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1847 года СПБ ПА "Орел 1845-1848" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1847 года СПБ ПА "Орел 1845-1848" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,180,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1847
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (189)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1847 года "Орел 1845-1848" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе MS67 за 115000 RUB. Торги состоялись 12 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 10 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 10 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 10 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 10 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS63
Цена
Россия 10 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PF63 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
357 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Россия 10 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 10 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 10 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 10 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 10 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS63
Цена
Россия 10 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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