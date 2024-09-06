10 копеек 1851 года СПБ ПА "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1851 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22146 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 5 февраля 2024.

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