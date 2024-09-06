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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1851 года СПБ ПА "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1851 года СПБ ПА "Орел 1851-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1851 года СПБ ПА "Орел 1851-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,500,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1851
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1851 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22146 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 5 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • COINSNET (2)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Heritage (3)
  • Katz (3)
  • MS67 (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
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  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (6)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 9000 RUB
Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS64 RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность MS62 PL
Цена
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Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Rauch - September 12, 2019
Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе MS67 - September 11, 2019
Продавец MS67
Дата 11 сентября 2019
Сохранность MS63 NGC
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Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность PF64 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1851 "Орел 1851-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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