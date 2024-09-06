Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1851 года СПБ ПА "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,500,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1851
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1851 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22146 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 5 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS64 RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность MS62 PL
Цена
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Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 11 сентября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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