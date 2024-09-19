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10 копеек 1854 года СПБ HI "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1854 года СПБ HI "Орел 1851-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1854 года СПБ HI "Орел 1851-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,000,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1854
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1854 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1168 проданному на аукционе SINCONA AG за 3100 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
818 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе AURORA - December 18, 2019
Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе AURORA - November 6, 2019
Продавец AURORA
Дата 6 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS62
Цена
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Россия 10 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Haljak Coin Auction - March 16, 2019
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 16 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1854 "Орел 1851-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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