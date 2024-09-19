10 копеек 1854 года СПБ HI "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1854 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1168 проданному на аукционе SINCONA AG за 3100 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность PROOF (2) UNC (10) AU (9) XF (13) VF (4) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS66 (3) MS65 (1) MS62 (2) AU58 (4) AU53 (1) XF45 (1) XF40 (3) VF35 (1) PF66 (1) Сервис NGC (8) RNGA (1)

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