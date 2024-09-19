Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1854 года СПБ HI "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,000,003
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1854
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1854 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1168 проданному на аукционе SINCONA AG за 3100 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
818 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 6 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS62
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1854 "Орел 1851-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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