Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1845-1848" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,110,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1849
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (139)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1849 года "Орел 1845-1848" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 732 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
1343 $
Цена в валюте аукциона 1200 CHF
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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