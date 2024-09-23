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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1845-1848" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1845-1848" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1845-1848" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,110,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1849
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (139)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1849 года "Орел 1845-1848" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 732 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PF65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
1343 $
Цена в валюте аукциона 1200 CHF
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF20
Цена
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Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU50 RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 10 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1849 "Орел 1845-1848" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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