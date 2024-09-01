Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1845-1848" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,450,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1850
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1850 года "Орел 1845-1848" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1113 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность XF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
612 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 12 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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