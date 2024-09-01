10 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1845-1848" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1850 года "Орел 1845-1848" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1113 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (3) AU (8) XF (15) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (1) AU55 (1) AU50 (3) XF45 (3) XF40 (2) Сервис RNGA (1)

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