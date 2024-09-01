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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1845-1848" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1845-1848" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1845-1848" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,450,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1850
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1850 года "Орел 1845-1848" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1113 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность XF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
612 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Bruun Rasmussen - September 12, 2020
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 12 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - October 16, 2019
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - October 16, 2019
Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - April 10, 2019
Россия 10 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1850 "Орел 1845-1848" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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