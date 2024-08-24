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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1845 года СПБ КБ "Орел 1845-1848" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1845 года СПБ КБ "Орел 1845-1848" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1845 года СПБ КБ "Орел 1845-1848" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,435,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (168)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1845 года "Орел 1845-1848" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе MS67 за 340000 RUB. Торги состоялись 12 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1848" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1848" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1848" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1848" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 10 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1848" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Россия 10 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1848" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1848" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1848" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 10 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1848" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 10 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1848" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1848" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
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Россия 10 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1848" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 10 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1848" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1848" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 10 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия 10 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1848" на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1848" на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 10 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия 10 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1848" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1845 "Орел 1845-1848" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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