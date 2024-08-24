Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1845 года СПБ КБ "Орел 1845-1848" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,435,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1845
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (168)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1845 года "Орел 1845-1848" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе MS67 за 340000 RUB. Торги состоялись 12 февраля 2020.
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
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Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF40
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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