10 копеек 1845 года СПБ КБ "Орел 1845-1848" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1845 года "Орел 1845-1848" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе MS67 за 340000 RUB. Торги состоялись 12 февраля 2020.

Сохранность PROOF (8) UNC (38) AU (48) XF (53) VF (12) F (1) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS64 (3) MS63 (8) MS62 (8) MS61 (2) MS60 (1) AU58 (3) AU53 (2) AU50 (5) XF45 (16) XF40 (8) VF35 (2) VF30 (1) VF20 (2) PF66 (2) DETAILS (5) ULTRA CAMEO (2) PL (1) Сервис NGC (13) RNGA (1) ННР (5)

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