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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1848 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1848 года MW "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1848 года MW "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 31,306

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1848
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1848 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 638 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
18000 $
Цена в валюте аукциона 18000 USD
Россия 2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Россия 2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
1854 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Россия 2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Россия 2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - March 24, 2019
Россия 2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - March 24, 2019
Продавец Numedux
Дата 24 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия 2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - June 2, 2018
Продавец Империя
Дата 2 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Stack's - January 14, 2018
Россия 2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Stack's - January 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 января 2018
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 11, 2018
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Россия 2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Россия 2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Россия 2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS62
Цена
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Россия 2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1848 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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