2 копейки 1848 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1848 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 638 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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