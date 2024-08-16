Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1848 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 31,306
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1848
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1848 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 638 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
18000 $
Цена в валюте аукциона 18000 USD
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Numedux
Дата 24 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2018
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1848 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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