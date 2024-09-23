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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1848 года СПБ HI "Орел образца 1844 года" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 рубль 1848 года СПБ HI "Орел образца 1844 года" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1848 года СПБ HI "Орел образца 1844 года" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,542,101

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1848
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1848 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 654 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 625 PLN
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе Numis Poland - June 14, 2022
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе Numis Poland - June 14, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 14 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1848 "Орел образца 1844 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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