Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1848 года СПБ HI "Орел образца 1844 года" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,542,101
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1848
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1848 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 654 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 625 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 14 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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