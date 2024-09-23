1 рубль 1848 года СПБ HI "Орел образца 1844 года" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1848 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 654 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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