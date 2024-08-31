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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 копеек - 40 грошей 1848 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 20 копеек - 40 грошей 1848 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 20 копеек - 40 грошей 1848 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого серебра (0,1144 oz) 3,5588 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 27,266

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 20 копеек - 40 грошей
  • Год 1848
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 копеек - 40 грошей 1848 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6262 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1848 MW на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Польша 20 копеек - 40 грошей 1848 MW на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Польша 20 копеек - 40 грошей 1848 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 копеек - 40 грошей 1848 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша 20 копеек - 40 грошей 1848 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 20 копеек - 40 грошей 1848 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1848 MW на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Польша 20 копеек - 40 грошей 1848 MW на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1848 MW на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 20 копеек - 40 грошей 1848 MW на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1848 MW на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1848 MW на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1848 MW на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1848 MW на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1848 MW на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек - 40 грошей 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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