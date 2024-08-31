Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 копеек - 40 грошей 1848 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,1 гр
- Чистого серебра (0,1144 oz) 3,5588 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 27,266
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 20 копеек - 40 грошей
- Год 1848
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 копеек - 40 грошей 1848 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6262 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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