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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1848 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
25 копеек - 50 грошей 1848 MW
Средняя цена 230 $
Продажи
0 88
Аверс
Реверс
20 копеек - 40 грошей 1848 MW
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 11

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1848 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1848 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена 8100 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
2 копейки 1848 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1848 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1848 MW Варшавский монетный двор Новодел
Средняя цена 4700 $
Продажи
0 8
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