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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1848 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 рублей 1848 года MW "Варшавский монетный двор" - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1848 года MW "Варшавский монетный двор" - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 485

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1848
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1848 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 195 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 830000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

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Россия 5 рублей 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе CNG - January 6, 2016
Продавец CNG
Дата 6 января 2016
Сохранность PF66 NGC
Цена
225000 $
Цена в валюте аукциона 225000 USD
Россия 5 рублей 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Россия 5 рублей 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
265493 $
Цена в валюте аукциона 830000 PLN
Россия 5 рублей 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Россия 5 рублей 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность PROOF
Цена
******
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Россия 5 рублей 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Россия 5 рублей 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Из коллекции Сёдермана
Продавец Adolph Hess & Bank Leu
Дата 6 ноября 1968
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 5 рублей 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 5 рублей 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1848 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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