5 рублей 1848 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1848 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 195 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 830000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

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