25 копеек - 50 грошей 1848 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 копеек - 50 грошей 1848 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе Империя за 180000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2014.

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