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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

25 копеек - 50 грошей 1848 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 25 копеек - 50 грошей 1848 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 25 копеек - 50 грошей 1848 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,5 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 167,605

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 25 копеек - 50 грошей
  • Год 1848
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 копеек - 50 грошей 1848 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе Империя за 180000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 575 PLN
Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе Artemide Aste - January 7, 2024
Продавец Artemide Aste
Дата 7 января 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 25 копеек - 50 грошей 1848 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Для продажи 25 копеек - 50 грошей 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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