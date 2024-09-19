Польша Период: 1506-2020 1506-2020
25 копеек - 50 грошей 1848 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,5 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 167,605
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 25 копеек - 50 грошей
- Год 1848
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 копеек - 50 грошей 1848 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе Империя за 180000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2014.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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