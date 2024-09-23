Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1848 года СПБ HI "Орел 1846-1849" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1848 года СПБ HI "Орел 1846-1849" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1848 года СПБ HI "Орел 1846-1849" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,000,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1848
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (278)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1848 года "Орел 1846-1849" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 31169 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 12 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (33)
  • BAC (9)
  • Coins.ee (6)
  • COINSTORE (1)
  • DNW (1)
  • Golden Lion (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Haljak Coin Auction (3)
  • Heritage (7)
  • Heritage Eur (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (8)
  • Künker (10)
  • MARCINIAK (1)
  • Morton & Eden (1)
  • MS67 (4)
  • MUNZE (5)
  • Niemczyk (3)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (5)
  • Numisor (1)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Rare Coins (23)
  • Rauch (2)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (10)
  • Rzeszowski DA (5)
  • SINCONA (7)
  • Sonntag (3)
  • Stack's (1)
  • Stephen Album (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Via (1)
  • WCN (1)
  • Westfälische (1)
  • Александр (38)
  • Денга1700 (1)
  • Знак (1)
  • Империя (12)
  • Имперская монета (34)
  • Монеты и Медали (6)
  • НИКО (4)
  • Русский Нумизматический Дом (5)
  • Русское Наследие (15)
Россия 5 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1846-1849" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1846-1849" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS64
Цена
Россия 5 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1846-1849" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1846-1849" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1846-1849" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1846-1849" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1846-1849" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1846-1849" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1846-1849" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 5 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1846-1849" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность AU
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия 5 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1846-1849" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1846-1849" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Россия 5 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1846-1849" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 5 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1846-1849" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1846-1849" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1846-1849" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1846-1849" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1846-1849" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1846-1849" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1846-1849" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1846-1849" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 5 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1846-1849" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1846-1849" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1846-1849" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1846-1849" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1846-1849" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1846-1849" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 5 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1846-1849" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU53
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1848 "Орел 1846-1849" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1848 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск