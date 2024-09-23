Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1848 года СПБ HI "Орел 1846-1849" (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,000,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1848
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (278)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1848 года "Орел 1846-1849" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 31169 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 12 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность AU
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?
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