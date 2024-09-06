1 рубль 1848 года СПБ HI "Старый тип" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1848 года "Старый тип" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Редкие Монеты за 12000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность PROOF (1) UNC (40) AU (38) XF (56) VF (13) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (2) MS63 (3) MS62 (4) MS61 (13) MS60 (3) AU58 (8) AU55 (1) AU53 (3) AU50 (2) XF45 (9) XF40 (1) VF35 (1) DETAILS (4) PL (1) Сервис NGC (17) ННР (4) RNGA (4) PCGS (7)

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