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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1848 года СПБ HI "Старый тип" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 рубль 1848 года СПБ HI "Старый тип" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1848 года СПБ HI "Старый тип" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,542,101

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1848
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (159)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1848 года "Старый тип" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Редкие Монеты за 12000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Старый тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
247 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Старый тип" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1298 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Старый тип" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Старый тип" на аукционе Roma Numismatics - February 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Старый тип" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Старый тип" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Старый тип" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Старый тип" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS60 PL NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Старый тип" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Старый тип" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Старый тип" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Старый тип" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Старый тип" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Старый тип" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Старый тип" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Старый тип" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Старый тип" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Старый тип" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Старый тип" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Старый тип" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Старый тип" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Старый тип" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Старый тип" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Старый тип" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Старый тип" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Старый тип" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Старый тип" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1848 "Старый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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