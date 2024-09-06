Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1848 года СПБ HI "Старый тип" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,542,101
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1848
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (159)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1848 года "Старый тип" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Редкие Монеты за 12000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1298 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS60 PL NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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