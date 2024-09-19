1 рубль 1848 года СПБ HI "Новый тип" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1848 года "Новый тип" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 850000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2023.

Сохранность PROOF (3) UNC (63) AU (99) XF (126) VF (36) Нет оценки (17) Сохранность (слабы) MS66 (3) MS65 (2) MS64 (6) MS63 (10) MS62 (11) MS61 (6) MS60 (3) AU58 (15) AU55 (17) AU53 (9) AU50 (10) XF45 (7) XF40 (4) VF35 (4) PF64 (1) PF62 (1) DETAILS (12) PL (4) Сервис PCGS (14) NGC (39) RNGA (7) ННР (6) ANACS (1)

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