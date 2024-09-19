Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1848 года СПБ HI "Новый тип" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,542,101
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1848
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (346)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1848 года "Новый тип" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 850000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- AURORA (21)
- Busso Peus (3)
- Coins.ee (4)
- COINSNET (7)
- Emporium Hamburg (2)
- Gorny & Mosch (9)
- Grün (2)
- Haljak Coin Auction (1)
- Heritage (19)
- Heritage Eur (1)
- Hess Divo (1)
- Höhn (1)
- iNumis (1)
- Katz (14)
- Kroha (3)
- Künker (35)
- La Galerie Numismatique (4)
- MARCINIAK (3)
- Monnaies d'Antan (1)
- Münzenonline (1)
- New York Sale (2)
- Niemczyk (9)
- NOONANS (1)
- Numisbalt (25)
- Numismatica Genevensis (1)
- Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
- Rare Coins (15)
- Raritan Stamps (1)
- Rauch (12)
- Reinhard Fischer (1)
- Russiancoin (2)
- SINCONA (8)
- Sonntag (1)
- Stare Monety (1)
- Stephen Album (1)
- Tauler & Fau (1)
- Teutoburger (2)
- UBS (4)
- Universum Coins GmbH (2)
- WAG (5)
- WCN (17)
- Wójcicki (1)
- Александр (43)
- Денга1700 (1)
- Знак (1)
- Империя (11)
- Имперская монета (14)
- Монеты и Медали (5)
- НИКО (2)
- ОЛНЗ (1)
- Русский Нумизматический Дом (9)
- Русское Наследие (12)
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 17
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1848 "Новый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск