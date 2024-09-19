Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1848 года СПБ HI "Новый тип" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 рубль 1848 года СПБ HI "Новый тип" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1848 года СПБ HI "Новый тип" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,542,101

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1848
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (346)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1848 года "Новый тип" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 850000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (21)
  • Busso Peus (3)
  • Coins.ee (4)
  • COINSNET (7)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Gorny & Mosch (9)
  • Grün (2)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Heritage (19)
  • Heritage Eur (1)
  • Hess Divo (1)
  • Höhn (1)
  • iNumis (1)
  • Katz (14)
  • Kroha (3)
  • Künker (35)
  • La Galerie Numismatique (4)
  • MARCINIAK (3)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Münzenonline (1)
  • New York Sale (2)
  • Niemczyk (9)
  • NOONANS (1)
  • Numisbalt (25)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Rare Coins (15)
  • Raritan Stamps (1)
  • Rauch (12)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Russiancoin (2)
  • SINCONA (8)
  • Sonntag (1)
  • Stare Monety (1)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • Teutoburger (2)
  • UBS (4)
  • Universum Coins GmbH (2)
  • WAG (5)
  • WCN (17)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (43)
  • Денга1700 (1)
  • Знак (1)
  • Империя (11)
  • Имперская монета (14)
  • Монеты и Медали (5)
  • НИКО (2)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русский Нумизматический Дом (9)
  • Русское Наследие (12)
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
235 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Новый тип" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Новый тип" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Новый тип" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Россия 1 рубль 1848 СПБ HI "Новый тип" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1848 "Новый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1848 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск