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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1844 года СПБ КБ. Орел 1843-1844 (Россия, Николай I)

Разновидность: Орел 1843-1844

Аверс монеты - 5 рублей 1844 года СПБ КБ Орел 1843-1844 - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1844 года СПБ КБ Орел 1843-1844 - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,364,560

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1844
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1844 года со знаком СПБ КБ. Орел 1843-1844. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 401 проданному на аукционе Александр за 5500 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
4870 $
Цена в валюте аукциона 420000 RUB
Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
3658 $
Цена в валюте аукциона 326453 RUB
Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Frühwald - September 15, 2023
Продавец Frühwald
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность AU
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность UNC DETAILS
Цена
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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