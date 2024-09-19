Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1844 года СПБ КБ. Орел 1843-1844 (Россия, Николай I)
Разновидность: Орел 1843-1844
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,364,560
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1844
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1844 года со знаком СПБ КБ. Орел 1843-1844. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 401 проданному на аукционе Александр за 5500 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
4870 $
Цена в валюте аукциона 420000 RUB
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
3658 $
Цена в валюте аукциона 326453 RUB
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность UNC DETAILS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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