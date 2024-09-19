5 рублей 1844 года СПБ КБ. Орел 1843-1844 (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1844 года со знаком СПБ КБ. Орел 1843-1844. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 401 проданному на аукционе Александр за 5500 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.

Сохранность UNC (29) AU (22) XF (19) VF (1) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (1) MS63 (7) MS62 (9) MS61 (3) MS60 (1) AU58 (6) AU55 (3) AU50 (2) XF45 (1) DETAILS (1) Сервис ННР (10) NGC (5)

Продавец Все фирмы

AURORA (11)

Coins.ee (1)

Felzmann (1)

Frühwald (1)

Gorny & Mosch (2)

Heritage (1)

Höhn (1)

iNumis (1)

Katz (2)

Künker (8)

Rare Coins (19)

RedSquare (1)

Rzeszowski DA (3)

SINCONA (1)

UBS (1)

WCN (3)

Александр (9)

Империя (4)

Имперская монета (1)

ОЛНЗ (1)

Русский Нумизматический Дом (1)