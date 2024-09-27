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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1851 года СПБ АГ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 рублей 1851 года СПБ АГ - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1851 года СПБ АГ - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,400,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1851
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (216)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1851 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 850 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1300000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
831 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность PL62 ННР
Цена
3137 $
Цена в валюте аукциона 280000 RUB
Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность PL62 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Stack's - August 25, 2023
Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Stack's - August 25, 2023
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1851 СПБ АГ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность MS64 PCGS
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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