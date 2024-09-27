5 рублей 1851 года СПБ АГ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1851 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 850 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1300000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.

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