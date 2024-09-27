Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1851 года СПБ АГ (Россия, Николай I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,400,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1851
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (216)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1851 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 850 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1300000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
831 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность PL62 ННР
Цена
3137 $
Цена в валюте аукциона 280000 RUB
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность PL62 ННР
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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