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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1837 года СПБ ПД (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 рублей 1837 года СПБ ПД - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1837 года СПБ ПД - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 48,297

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1837 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе Редкие Монеты за 48000 USD. Торги состоялись 8 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1837 СПБ ПД на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 5 рублей 1837 СПБ ПД на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
4736 $
Цена в валюте аукциона 19000 PLN
Россия 5 рублей 1837 СПБ ПД на аукционе Империя - December 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
6247 $
Цена в валюте аукциона 460000 RUB
Россия 5 рублей 1837 СПБ ПД на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1837 СПБ ПД на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Россия 5 рублей 1837 СПБ ПД на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1837 СПБ ПД на аукционе Империя - October 28, 2021
Продавец Империя
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1837 СПБ ПД на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1837 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1837 СПБ ПД на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1837 СПБ ПД на аукционе Империя - April 29, 2021
Продавец Империя
Дата 29 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1837 СПБ ПД на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 5 рублей 1837 СПБ ПД на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 рублей 1837 СПБ ПД на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 5 рублей 1837 СПБ ПД на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 5 рублей 1837 СПБ ПД на аукционе Империя - November 7, 2020
Продавец Империя
Дата 7 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1837 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU55
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Россия 5 рублей 1837 СПБ ПД на аукционе Империя - September 19, 2020
Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1837 СПБ ПД на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 5 рублей 1837 СПБ ПД на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 рублей 1837 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1837 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 5 рублей 1837 СПБ ПД на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1837 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1837 СПБ ПД на аукционе AURORA - January 29, 2020
Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1837 СПБ ПД на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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