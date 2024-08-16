Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1837 года СПБ ПД (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 48,297
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1837 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе Редкие Монеты за 48000 USD. Торги состоялись 8 июня 2019.
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность UNC
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Продавец Империя
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Империя
Дата 7 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU55
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Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность AU
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Где продать?
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