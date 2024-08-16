5 рублей 1837 года СПБ ПД (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1837 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе Редкие Монеты за 48000 USD. Торги состоялись 8 июня 2019.

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