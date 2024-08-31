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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1829 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 рублей 1829 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1829 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 732,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1829
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (253)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1829 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 50000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1829 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 рублей 1829 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1829 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 рублей 1829 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 5 рублей 1829 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1135 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Россия 5 рублей 1829 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
8899 $
Цена в валюте аукциона 8250 EUR
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1829 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Varesi - May 1, 2024
Продавец Varesi
Дата 1 мая 2024
Сохранность AU53 CCG
Цена
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Россия 5 рублей 1829 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Россия 5 рублей 1829 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1829 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 5 рублей 1829 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1829 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1829 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 рублей 1829 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1829 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Artemide Aste - October 29, 2023
Продавец Artemide Aste
Дата 29 октября 2023
Сохранность AU53 CCG
Цена
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Россия 5 рублей 1829 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
Россия 5 рублей 1829 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 5 рублей 1829 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1829 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе HIRSCH - September 22, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1829 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - August 24, 2023
Продавец Heritage
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1829 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1829 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Holmasto - May 27, 2023
Продавец Holmasto
Дата 27 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1829 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1829 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1829 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 5 рублей 1829 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Где купить?
Россия 5 рублей 1829 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Inasta - September 5, 2024
Россия 5 рублей 1829 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Inasta - September 5, 2024
Продавец Inasta
Дата 5 сентября 2024
Сохранность AU53 CCG
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1829 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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