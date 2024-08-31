5 рублей 1829 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1829 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 50000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2023.

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