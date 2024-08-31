Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1829 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 732,600
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1829
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (253)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1829 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 50000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
8899 $
Цена в валюте аукциона 8250 EUR
Продавец Varesi
Дата 1 мая 2024
Сохранность AU53 CCG
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Artemide Aste
Дата 29 октября 2023
Сохранность AU53 CCG
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 27 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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