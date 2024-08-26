Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1855 года СПБ АГ (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,900,004
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1855
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (121)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1855 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52682 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18400 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
1072 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
2410 $
Цена в валюте аукциона 215121 RUB
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Artemide Aste
Дата 7 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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