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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1855 года СПБ АГ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 рублей 1855 года СПБ АГ - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1855 года СПБ АГ - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,900,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1855
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (121)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1855 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52682 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18400 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1855 СПБ АГ на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1855 СПБ АГ на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
1072 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Россия 5 рублей 1855 СПБ АГ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 рублей 1855 СПБ АГ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
2410 $
Цена в валюте аукциона 215121 RUB
Россия 5 рублей 1855 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1855 СПБ АГ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 рублей 1855 СПБ АГ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1855 СПБ АГ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 5 рублей 1855 СПБ АГ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1855 СПБ АГ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 рублей 1855 СПБ АГ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1855 СПБ АГ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 5 рублей 1855 СПБ АГ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1855 СПБ АГ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1855 СПБ АГ на аукционе Heritage - December 21, 2023
Продавец Heritage
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1855 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 5 рублей 1855 СПБ АГ на аукционе Klondike Auction - November 10, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность AU
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Россия 5 рублей 1855 СПБ АГ на аукционе Stack's - October 21, 2023
Россия 5 рублей 1855 СПБ АГ на аукционе Stack's - October 21, 2023
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1855 СПБ АГ на аукционе Stack's - August 25, 2023
Россия 5 рублей 1855 СПБ АГ на аукционе Stack's - August 25, 2023
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1855 СПБ АГ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1855 СПБ АГ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1855 СПБ АГ на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1855 СПБ АГ на аукционе Artemide Aste - May 7, 2023
Продавец Artemide Aste
Дата 7 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1855 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 5 рублей 1855 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1855 СПБ АГ на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1855 СПБ АГ на аукционе Holmasto - December 17, 2022
Продавец Holmasto
Дата 17 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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