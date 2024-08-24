Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1849 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: Adolph Hess Nachfolger
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 133
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1849
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1849 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2597 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 8500 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
8500 $
Цена в валюте аукциона 8500 USD
Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность PROOF
Цена
4300 ₣
Цена в валюте аукциона 4300 CHF
Из коллекции Сёдермана
Продавец Adolph Hess & Bank Leu
Дата 6 ноября 1968
Сохранность UNC
Цена
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