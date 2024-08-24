5 рублей 1849 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1849 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2597 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 8500 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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