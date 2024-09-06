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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1831 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 рублей 1831 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1831 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Universum Coins GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 845,510

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (341)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 625 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3500000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1831 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
2261 $
Цена в валюте аукциона 195000 RUB
Россия 5 рублей 1831 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1831 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 рублей 1831 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2856 $
Цена в валюте аукциона 260838 RUB
Россия 5 рублей 1831 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1831 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1831 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 5 рублей 1831 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1831 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1831 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1831 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 рублей 1831 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 рублей 1831 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1831 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 рублей 1831 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF30
Цена
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Россия 5 рублей 1831 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1831 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1831 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Россия 5 рублей 1831 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1831 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 5 рублей 1831 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1831 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1831 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1831 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1831 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1831 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1831 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1831 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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