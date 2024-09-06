Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1831 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Universum Coins GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 845,510
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (341)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 625 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3500000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2856 $
Цена в валюте аукциона 260838 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF30
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 рублей 1831 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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