5 рублей 1849 года СПБ АГ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1849 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе AURORA за 460000 RUB. Торги состоялись 29 февраля 2024.

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