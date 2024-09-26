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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1849 года СПБ АГ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 рублей 1849 года СПБ АГ - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1849 года СПБ АГ - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,100,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1849
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (245)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1849 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе AURORA за 460000 RUB. Торги состоялись 29 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность PF60 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1244 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1510 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность PF60 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF60 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность PL61 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность PL61 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность PF61 RNGA
Цена
Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность PL61 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
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Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
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Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU
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Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PL61 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
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Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1849 СПБ АГ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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