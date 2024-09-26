Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1849 года СПБ АГ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,100,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1849
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (245)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1849 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе AURORA за 460000 RUB. Торги состоялись 29 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1244 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1510 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность PF60 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF60 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность PL61 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность PL61 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность PL61 ННР
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
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Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
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Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 1 октября 2023
Сохранность AU
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Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
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