Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1835 года СПБ ПД (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,440,010
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (184) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1835 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 75 проданному на аукционе Редкие Монеты за 36000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1085 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
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Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
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Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 5 ноября 2023
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Дата 23 октября 2023
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Сохранность UNC DETAILS NGC
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Сохранность UNC
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Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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