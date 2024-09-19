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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1835 года СПБ ПД (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 рублей 1835 года СПБ ПД - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1835 года СПБ ПД - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,440,010

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (184) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1835 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 75 проданному на аукционе Редкие Монеты за 36000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1835 СПБ ПД на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1563 $
Цена в валюте аукциона 1400 CHF
Россия 5 рублей 1835 СПБ ПД на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1085 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Россия 5 рублей 1835 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1835 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1835 СПБ ПД на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1835 СПБ ПД на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Россия 5 рублей 1835 СПБ ПД на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1835 СПБ ПД на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 5 рублей 1835 СПБ ПД на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1835 СПБ ПД на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 5 рублей 1835 СПБ ПД на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1835 СПБ ПД на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 5 рублей 1835 СПБ ПД на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 5 рублей 1835 СПБ ПД на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1835 СПБ ПД на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 5 рублей 1835 СПБ ПД на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия 5 рублей 1835 СПБ ПД на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1835 СПБ ПД на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1835 СПБ ПД на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1835 СПБ ПД на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 5 рублей 1835 СПБ ПД на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1835 СПБ ПД на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1835 СПБ ПД на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1835 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1835 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS61
Цена
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Россия 5 рублей 1835 СПБ ПД на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 5 рублей 1835 СПБ ПД на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1835 СПБ ПД на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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