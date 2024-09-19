Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1844 года СПБ КБ. Орел 1845 (Россия, Николай I)
Разновидность: Орел 1845
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,364,560
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1844
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1844 года со знаком СПБ КБ. Орел 1845. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52679 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13800 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
3773 $
Цена в валюте аукциона 344609 RUB
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
783 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF DETAILS
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 12 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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