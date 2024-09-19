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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1844 года СПБ КБ. Орел 1845 (Россия, Николай I)

Разновидность: Орел 1845

Аверс монеты - 5 рублей 1844 года СПБ КБ Орел 1845 - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1844 года СПБ КБ Орел 1845 - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,364,560

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1844
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1844 года со знаком СПБ КБ. Орел 1845. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52679 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13800 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
3773 $
Цена в валюте аукциона 344609 RUB
Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
783 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Heritage - September 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность AU55
Цена
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность MS60
Цена
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF DETAILS
Цена
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Holmasto - December 12, 2020
Продавец Holmasto
Дата 12 декабря 2020
Сохранность F
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе MUNZE - July 15, 2020
Продавец MUNZE
Дата 15 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1844 СПБ КБ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS62
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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