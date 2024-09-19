Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1832 года СПБ ПД (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 480,653
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (100)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1832 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе Редкие Монеты за 30000 USD. Торги состоялись 7 декабря 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 апреля 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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