5 рублей 1832 года СПБ ПД (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1832 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе Редкие Монеты за 30000 USD. Торги состоялись 7 декабря 2019.

Сохранность PROOF (2) UNC (8) AU (40) XF (30) VF (15) F (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (1) MS61 (2) MS60 (2) AU58 (10) AU55 (6) AU53 (1) AU50 (5) XF45 (4) XF40 (1) VF35 (2) PF63 (2) DETAILS (5) PL (2) Сервис NGC (3) PCGS (3) ННР (2)

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