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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1832 года СПБ ПД (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 рублей 1832 года СПБ ПД - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1832 года СПБ ПД - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 480,653

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (100)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1832 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе Редкие Монеты за 30000 USD. Торги состоялись 7 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
1326 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД на аукционе Stack's - June 3, 2022
Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД на аукционе Stack's - June 3, 2022
Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
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Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД на аукционе Империя - April 29, 2021
Продавец Империя
Дата 29 апреля 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1832 СПБ ПД на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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