Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1838 года СПБ ПД (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 301,764
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1838 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51806 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21275 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
14549 $
Цена в валюте аукциона 1330537 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
2574 $
Цена в валюте аукциона 260000 RUB
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?
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