5 рублей 1838 года СПБ ПД (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1838 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51806 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21275 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.

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