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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1838 года СПБ ПД (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 рублей 1838 года СПБ ПД - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1838 года СПБ ПД - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 301,764

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1838 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51806 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21275 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1838 СПБ ПД на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 рублей 1838 СПБ ПД на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
14549 $
Цена в валюте аукциона 1330537 RUB
Россия 5 рублей 1838 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
2574 $
Цена в валюте аукциона 260000 RUB
Россия 5 рублей 1838 СПБ ПД на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия 5 рублей 1838 СПБ ПД на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1838 СПБ ПД на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1838 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1838 СПБ ПД на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1838 СПБ ПД на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 5 рублей 1838 СПБ ПД на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1838 СПБ ПД на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 5 рублей 1838 СПБ ПД на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 рублей 1838 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1838 СПБ ПД на аукционе Империя - July 8, 2021
Продавец Империя
Дата 8 июля 2021
Сохранность AU
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Россия 5 рублей 1838 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS62
Цена
Россия 5 рублей 1838 СПБ ПД на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность AU
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Россия 5 рублей 1838 СПБ ПД на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1838 СПБ ПД на аукционе AURORA - September 23, 2020
Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1838 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1838 СПБ ПД на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 5 рублей 1838 СПБ ПД на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 рублей 1838 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 рублей 1838 СПБ ПД на аукционе Heritage - April 16, 2020
Россия 5 рублей 1838 СПБ ПД на аукционе Heritage - April 16, 2020
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1838 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 рублей 1838 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1838 СПБ ПД на аукционе Александр - March 20, 2020
Россия 5 рублей 1838 СПБ ПД на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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