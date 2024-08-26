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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1850 года СПБ АГ. Орел 1851-1858 (Россия, Николай I)

Разновидность: Орел 1851-1858

Аверс монеты - 5 рублей 1850 года СПБ АГ Орел 1851-1858 - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1850 года СПБ АГ Орел 1851-1858 - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,900,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1850
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (245) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1850 года со знаком СПБ АГ. Орел 1851-1858. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 30000 EUR. Торги состоялись 26 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
1913 $
Цена в валюте аукциона 165000 RUB
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1244 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF62 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность PF62 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Spink - January 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Münzenonline - November 24, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
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Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU55
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Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
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Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF62 ННР
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Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность MS62 NGC
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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