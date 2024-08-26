5 рублей 1850 года СПБ АГ. Орел 1851-1858 (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1850 года со знаком СПБ АГ. Орел 1851-1858. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 30000 EUR. Торги состоялись 26 октября 2023.

Сохранность PROOF (22) UNC (59) AU (83) XF (61) VF (11) F (1) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS64 (3) MS63 (6) MS62 (7) MS61 (11) MS60 (6) AU58 (12) AU55 (11) AU53 (5) AU50 (4) XF45 (3) XF40 (1) PF64 (1) PF63 (4) PF62 (7) PF60 (3) DETAILS (9) ULTRA CAMEO (7) PL (6) Сервис ННР (13) NGC (23) RNGA (3) PCGS (11) NGS (1)

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