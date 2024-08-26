Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1850 года СПБ АГ. Орел 1851-1858 (Россия, Николай I)
Разновидность: Орел 1851-1858
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,900,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1850
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (245) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1850 года со знаком СПБ АГ. Орел 1851-1858. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 30000 EUR. Торги состоялись 26 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
1913 $
Цена в валюте аукциона 165000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1244 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF62 ННР
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность PF62 ННР
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU55
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF62 ННР
Цена
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