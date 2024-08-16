Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1835 года ПД. Без обозначения монетного двора (Россия, Николай I)
Разновидность: Без обозначения монетного двора
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,440,010
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1835 года со знаком ПД. Без обозначения монетного двора. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8544 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 20000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.
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