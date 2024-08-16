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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1835 года ПД. Без обозначения монетного двора (Россия, Николай I)

Разновидность: Без обозначения монетного двора

Аверс монеты - 5 рублей 1835 года ПД Без обозначения монетного двора - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1835 года ПД Без обозначения монетного двора - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,440,010

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1835 года со знаком ПД. Без обозначения монетного двора. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8544 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 20000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность
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Россия 5 рублей 1835 ПД на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность XF
Цена
******
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