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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1847 года СПБ АГ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 рублей 1847 года СПБ АГ - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1847 года СПБ АГ - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,900,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1847
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (436)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1847 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22211 проданному на аукционе Stack's Bowers за 36000 USD. Торги состоялись 14 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1847 СПБ АГ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 NGS
Цена
Россия 5 рублей 1847 СПБ АГ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 рублей 1847 СПБ АГ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия 5 рублей 1847 СПБ АГ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 рублей 1847 СПБ АГ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS60
Цена
Россия 5 рублей 1847 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1194 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Россия 5 рублей 1847 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
567 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия 5 рублей 1847 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1847 СПБ АГ на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1847 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1847 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1847 СПБ АГ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1847 СПБ АГ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 рублей 1847 СПБ АГ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1847 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1847 СПБ АГ на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1847 СПБ АГ на аукционе Bruun Rasmussen - April 30, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 30 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1847 СПБ АГ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1847 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1847 СПБ АГ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 5 рублей 1847 СПБ АГ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS60
Цена
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Россия 5 рублей 1847 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 рублей 1847 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
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Россия 5 рублей 1847 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 5 рублей 1847 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1847 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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