Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1847 года СПБ АГ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,900,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1847
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (436)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1847 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22211 проданному на аукционе Stack's Bowers за 36000 USD. Торги состоялись 14 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1194 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 30 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS60
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?
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