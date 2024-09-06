5 рублей 1847 года СПБ АГ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1847 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22211 проданному на аукционе Stack's Bowers за 36000 USD. Торги состоялись 14 января 2023.

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