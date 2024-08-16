Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1835 года СПБ. Без обозначения минцмейстера (Россия, Николай I)

Разновидность: Без обозначения минцмейстера

Аверс монеты - 5 рублей 1835 года СПБ Без обозначения минцмейстера - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1835 года СПБ Без обозначения минцмейстера - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Numismatik Lanz München

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,440,010

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1835 года со знаком СПБ. Без обозначения минцмейстера. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6242 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 23000 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (2)
  • Lanz München (1)
  • Rare Coins (1)
  • Stack's (1)
  • Империя (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 5 рублей 1835 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 рублей 1835 СПБ на аукционе Империя - December 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
24443 $
Цена в валюте аукциона 1800000 RUB
Россия 5 рублей 1835 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность XF40
Цена
31000 $
Цена в валюте аукциона 31000 USD
Россия 5 рублей 1835 СПБ на аукционе Lanz München - May 23, 2017
Продавец Lanz München
Дата 23 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1835 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1835 СПБ на аукционе Stack's - January 13, 2009
Россия 5 рублей 1835 СПБ на аукционе Stack's - January 13, 2009
Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1835 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1835 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 5 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск