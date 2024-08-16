Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1835 года СПБ. Без обозначения минцмейстера (Россия, Николай I)
Разновидность: Без обозначения минцмейстера
Фотография: Numismatik Lanz München
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,440,010
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1835 года со знаком СПБ. Без обозначения минцмейстера. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6242 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 23000 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (2)
- Lanz München (1)
- Rare Coins (1)
- Stack's (1)
- Империя (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
24443 $
Цена в валюте аукциона 1800000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность XF40
Цена
31000 $
Цена в валюте аукциона 31000 USD
Продавец Lanz München
Дата 23 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 рублей 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск