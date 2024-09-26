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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1828 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 рублей 1828 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1828 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 604,103

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1828
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (206)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1828 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 18500 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1828 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 рублей 1828 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS63
Цена
Россия 5 рублей 1828 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1514 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Россия 5 рублей 1828 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1838 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Россия 5 рублей 1828 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1828 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1828 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 рублей 1828 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1828 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 рублей 1828 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS60
Цена
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Россия 5 рублей 1828 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - March 21, 2024
Продавец Heritage
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
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Россия 5 рублей 1828 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS63
Цена
Россия 5 рублей 1828 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 рублей 1828 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF30
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Россия 5 рублей 1828 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 рублей 1828 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1828 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1828 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1828 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1828 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1828 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1828 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1828 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1828 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1828 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе HIRSCH - September 22, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1828 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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