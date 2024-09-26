Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1828 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 604,103
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1828
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (206)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1828 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 18500 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1514 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1838 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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