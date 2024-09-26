5 рублей 1828 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1828 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 18500 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2023.

Сохранность UNC (38) AU (41) XF (55) VF (58) F (3) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS63 (10) MS62 (11) MS61 (11) MS60 (1) AU58 (4) AU55 (7) AU53 (2) AU50 (8) XF45 (6) XF40 (6) VF35 (2) VF30 (7) VF25 (2) DETAILS (7) Сервис NGC (29) ННР (11) PCGS (3) RNGA (10) ANA (1) ANACS (2)

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