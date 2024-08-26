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5 рублей 1846 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 рублей 1846 года MW "Варшавский монетный двор" - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1846 года MW "Варшавский монетный двор" - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 62

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1846
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1846 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2019 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 710 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Россия 5 рублей 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 5 рублей 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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