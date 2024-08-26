5 рублей 1846 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1846 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2019 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 710 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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