5 рублей 1830 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1064 проданному на аукционе MDC Monaco за 51000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.

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