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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1830 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 рублей 1830 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1830 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 490,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (177)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1064 проданному на аукционе MDC Monaco за 51000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1830 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 рублей 1830 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1830 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1830 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
4136 $
Цена в валюте аукциона 3811 EUR
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2933 $
Цена в валюте аукциона 11500 PLN
Россия 5 рублей 1830 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 рублей 1830 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Россия 5 рублей 1830 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1830 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1830 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 5 рублей 1830 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1830 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 5 рублей 1830 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 5 рублей 1830 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
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Россия 5 рублей 1830 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1830 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 5 рублей 1830 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
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Россия 5 рублей 1830 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU
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Россия 5 рублей 1830 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1830 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1830 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 5 рублей 1830 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1830 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1830 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Россия 5 рублей 1830 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1830 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1830 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Holmasto - March 11, 2023
Продавец Holmasto
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1830 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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