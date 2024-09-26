Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1830 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 490,005
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (177)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1064 проданному на аукционе MDC Monaco за 51000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.
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Сохранность MS61 NGC
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Сохранность MS61 NGC
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Сохранность AU53 NGC
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Сохранность AU
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Дата 24 марта 2023
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