Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1845 года СПБ КБ (Россия, Николай I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,841,900
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1845
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (218)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1845 года со знаком СПБ КБ. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 542 проданному на аукционе Редкие Монеты за 7000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
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