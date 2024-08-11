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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1845 года СПБ КБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 рублей 1845 года СПБ КБ - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1845 года СПБ КБ - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,841,900

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (218)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1845 года со знаком СПБ КБ. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 542 проданному на аукционе Редкие Монеты за 7000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1845 СПБ КБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 рублей 1845 СПБ КБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1845 СПБ КБ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
908 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Россия 5 рублей 1845 СПБ КБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 рублей 1845 СПБ КБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 рублей 1845 СПБ КБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1530 $
Цена в валюте аукциона 135000 RUB
Россия 5 рублей 1845 СПБ КБ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1845 СПБ КБ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1845 СПБ КБ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 рублей 1845 СПБ КБ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1845 СПБ КБ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1845 СПБ КБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1845 СПБ КБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 рублей 1845 СПБ КБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность PL62 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1845 СПБ КБ на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1845 СПБ КБ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 5 рублей 1845 СПБ КБ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1845 СПБ КБ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1845 СПБ КБ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1845 СПБ КБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 5 рублей 1845 СПБ КБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1845 СПБ КБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1845 СПБ КБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
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Россия 5 рублей 1845 СПБ КБ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 5 рублей 1845 СПБ КБ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 5 рублей 1845 СПБ КБ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1845 СПБ КБ на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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