5 рублей 1846 года СПБ АГ. Орел 1847-1849 (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1846 года со знаком СПБ АГ. Орел 1847-1849. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 143 проданному на аукционе Александр за 1245743 RUB. Торги состоялись 20 марта 2024.

Сохранность PROOF (2) UNC (37) AU (39) XF (25) VF (3) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS63 (5) MS62 (13) MS61 (6) MS60 (3) AU58 (8) AU55 (7) AU53 (2) AU50 (5) XF45 (2) XF40 (1) PF62 (2) DETAILS (1) PL (7) Сервис NGC (12) ННР (4) PCGS (3)

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