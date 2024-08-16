Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1846 года СПБ АГ. Орел 1847-1849 (Россия, Николай I)
Разновидность: Орел 1847-1849
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,442,405
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1846
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (111) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1846 года со знаком СПБ АГ. Орел 1847-1849. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 143 проданному на аукционе Александр за 1245743 RUB. Торги состоялись 20 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- ARTMAXIMUM (2)
- AURORA (11)
- Baldwin's (1)
- Coins.ee (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (1)
- Heritage (2)
- Höhn (1)
- Katz (2)
- Künker (10)
- MS67 (1)
- Niemczyk (2)
- Numimarket (2)
- Numisbalt (6)
- Rare Coins (19)
- RedSquare (1)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (2)
- Stack's (2)
- WAG (1)
- WCN (2)
- Александр (20)
- Империя (2)
- Имперская монета (13)
- Монеты и Медали (2)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
973 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность PF62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PF62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где продать?
Для продажи 5 рублей 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск