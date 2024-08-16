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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1846 года СПБ АГ. Орел 1847-1849 (Россия, Николай I)

Разновидность: Орел 1847-1849

Аверс монеты - 5 рублей 1846 года СПБ АГ Орел 1847-1849 - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1846 года СПБ АГ Орел 1847-1849 - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,442,405

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1846
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (111) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1846 года со знаком СПБ АГ. Орел 1847-1849. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 143 проданному на аукционе Александр за 1245743 RUB. Торги состоялись 20 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
973 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
1091 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность PF62 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF62 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PF62 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
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Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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