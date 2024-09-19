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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1833 года СПБ ПД (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 рублей 1833 года СПБ ПД - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1833 года СПБ ПД - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 829,353

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1833
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (138)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1833 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3191 проданному на аукционе Stack's Bowers за 29900 USD. Торги состоялись 14 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1833 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1460 $
Цена в валюте аукциона 130000 RUB
Россия 5 рублей 1833 СПБ ПД на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
973 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Россия 5 рублей 1833 СПБ ПД на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 5 рублей 1833 СПБ ПД на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 рублей 1833 СПБ ПД на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1833 СПБ ПД на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1833 СПБ ПД на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 5 рублей 1833 СПБ ПД на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1833 СПБ ПД на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1833 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1833 СПБ ПД на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 5 рублей 1833 СПБ ПД на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 рублей 1833 СПБ ПД на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 5 рублей 1833 СПБ ПД на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 рублей 1833 СПБ ПД на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1833 СПБ ПД на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
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Россия 5 рублей 1833 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
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Россия 5 рублей 1833 СПБ ПД на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 5 рублей 1833 СПБ ПД на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU50
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Россия 5 рублей 1833 СПБ ПД на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1833 СПБ ПД на аукционе Via - May 25, 2023
Продавец Via
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1833 СПБ ПД на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1833 СПБ ПД на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1833 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1833 СПБ ПД на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия 5 рублей 1833 СПБ ПД на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1833 СПБ ПД на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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