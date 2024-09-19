Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1833 года СПБ ПД (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 829,353
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1833
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (138)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1833 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3191 проданному на аукционе Stack's Bowers за 29900 USD. Торги состоялись 14 января 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
973 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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