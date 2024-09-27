Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1836 года СПБ ПД (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 953,021
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1836 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 12000 USD. Торги состоялись 7 января 2007.
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Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
649 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
2083 $
Цена в валюте аукциона 190000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF30
Цена
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