5 рублей 1836 года СПБ ПД (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1836 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 12000 USD. Торги состоялись 7 января 2007.

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