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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1836 года СПБ ПД (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 рублей 1836 года СПБ ПД - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1836 года СПБ ПД - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 953,021

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1836 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 12000 USD. Торги состоялись 7 января 2007.

Сохранность
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Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
649 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
2083 $
Цена в валюте аукциона 190000 RUB
Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62
Цена
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Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Продавец RedSquare
Дата 29 января 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе Stack's - August 23, 2022
Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе Stack's - August 23, 2022
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе CNG - January 25, 2022
Продавец CNG
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность AU58
Цена
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Где купить?
Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1836 СПБ ПД на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность MS61 NGC
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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