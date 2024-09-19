5 рублей 1846 года СПБ АГ. Орел 1845 (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1846 года со знаком СПБ АГ. Орел 1845. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51810 проданному на аукционе Heritage Auctions за 23000 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.

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