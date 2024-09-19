Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1846 года СПБ АГ. Орел 1845 (Россия, Николай I)
Разновидность: Орел 1845
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,442,405
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1846
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (150) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1846 года со знаком СПБ АГ. Орел 1845. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51810 проданному на аукционе Heritage Auctions за 23000 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ARTMAXIMUM (1)
- AURORA (18)
- Baldwin's (1)
- Chaponnière (1)
- Chaponnière & Hess-Divo (2)
- GGN (1)
- Goldberg (1)
- Grün (1)
- Heritage (14)
- Heritage Eur (1)
- Hess Divo (1)
- Katz (3)
- Künker (14)
- MARCINIAK (3)
- MS67 (1)
- New York Sale (3)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (3)
- Rare Coins (21)
- Rauch (3)
- Rzeszowski DA (2)
- SINCONA (1)
- Stack's (4)
- UBS (5)
- WCN (1)
- Александр (13)
- Империя (16)
- Имперская монета (5)
- Монеты и Медали (1)
- НИКО (2)
- Русский Нумизматический Дом (3)
- Русское Наследие (2)
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
3229 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
1184 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 8
Где продать?
Для продажи 5 рублей 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск