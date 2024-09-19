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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1846 года СПБ АГ. Орел 1845 (Россия, Николай I)

Разновидность: Орел 1845

Аверс монеты - 5 рублей 1846 года СПБ АГ Орел 1845 - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1846 года СПБ АГ Орел 1845 - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,442,405

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1846
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (150) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1846 года со знаком СПБ АГ. Орел 1845. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51810 проданному на аукционе Heritage Auctions за 23000 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
3229 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
1184 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Stack's - March 3, 2023
Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Stack's - March 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU55
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Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU55 NGC
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Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Stack's - November 18, 2022
Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Stack's - November 18, 2022
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Stack's - August 23, 2022
Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Stack's - August 23, 2022
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 5 рублей 1846 СПБ АГ на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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