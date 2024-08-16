Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1852 года СПБ АГ (Россия, Николай I)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,900,018
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1852
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (300)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1852 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22147 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16100 USD. Торги состоялись 18 сентября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1004 $
Цена в валюте аукциона 925 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1248 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS62
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
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Дата 26 января 2024
Сохранность VF
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Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
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Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
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Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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