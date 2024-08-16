Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1852 года СПБ АГ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 рублей 1852 года СПБ АГ - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1852 года СПБ АГ - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,900,018

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1852
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (300)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1852 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22147 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16100 USD. Торги состоялись 18 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • Artemide Aste (1)
  • ARTMAXIMUM (1)
  • AURORA (30)
  • Bruun Rasmussen (2)
  • Cayón (2)
  • Chaponnière (1)
  • Coins.ee (2)
  • COINSNET (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Frühwald (1)
  • Goldberg (1)
  • Gorny & Mosch (8)
  • Grün (4)
  • Heritage (16)
  • Heritage Eur (3)
  • HERVERA (2)
  • Hess Divo (2)
  • Höhn (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Katz (7)
  • Klondike Auction (1)
  • Künker (28)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • MARCINIAK (2)
  • MDC Monaco (1)
  • Morton & Eden (1)
  • MS67 (2)
  • New York Sale (1)
  • Niemczyk (5)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • Numimarket (7)
  • Numisbalt (27)
  • Pesek Auctions (1)
  • Rare Coins (28)
  • Raritan Stamps (1)
  • Rauch (3)
  • Roma Numismatics (1)
  • Schulman (1)
  • SINCONA (8)
  • Soler y Llach (2)
  • Stack's (7)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (3)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WCN (10)
  • Westfälische (2)
  • Александр (25)
  • Знак (1)
  • Империя (21)
  • Имперская монета (4)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (4)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (7)
Россия 5 рублей 1852 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1004 $
Цена в валюте аукциона 925 EUR
Россия 5 рублей 1852 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1248 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1852 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1852 СПБ АГ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 5 рублей 1852 СПБ АГ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1852 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1852 СПБ АГ на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Россия 5 рублей 1852 СПБ АГ на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1852 СПБ АГ на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 рублей 1852 СПБ АГ на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1852 СПБ АГ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1852 СПБ АГ на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Россия 5 рублей 1852 СПБ АГ на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1852 СПБ АГ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 5 рублей 1852 СПБ АГ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1852 СПБ АГ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1852 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 5 рублей 1852 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1852 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1852 СПБ АГ на аукционе Heritage - December 7, 2023
Продавец Heritage
Дата 7 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1852 СПБ АГ на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1852 СПБ АГ на аукционе Klondike Auction - November 10, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1852 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 рублей 1852 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1852 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1852 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1852 СПБ АГ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1852 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 5 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск