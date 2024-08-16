5 рублей 1852 года СПБ АГ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1852 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22147 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16100 USD. Торги состоялись 18 сентября 2008.

Сохранность PROOF (2) UNC (80) AU (80) XF (94) VF (26) Нет оценки (15) Сохранность (слабы) MS65 (3) MS64 (2) MS63 (13) MS62 (16) MS61 (21) MS60 (8) AU58 (12) AU55 (12) AU53 (2) AU50 (2) XF45 (4) XF40 (1) VF35 (2) PF62 (1) DETAILS (10) PL (6) Сервис NGC (57) ННР (7) PCGS (7) RNGA (4) ANACS (1)

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