5 рублей 1850 года СПБ АГ. Орел 1847-1849 (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1850 года со знаком СПБ АГ. Орел 1847-1849. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1044 проданному на аукционе RedSquare Auction (Красная Площадь) за 570000 RUB. Торги состоялись 5 ноября 2023.

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