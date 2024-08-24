Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1850 года СПБ АГ. Орел 1847-1849 (Россия, Николай I)

Разновидность: Орел 1847-1849

no image
no image

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,900,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1850
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1850 года со знаком СПБ АГ. Орел 1847-1849. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1044 проданному на аукционе RedSquare Auction (Красная Площадь) за 570000 RUB. Торги состоялись 5 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (5)
  • iNumis (1)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Rare Coins (10)
  • RedSquare (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (1)
  • UBS (6)
  • WCN (1)
  • Александр (8)
  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (1)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1394 $
Цена в валюте аукциона 127345 RUB
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
4768 $
Цена в валюте аукциона 440000 RUB
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Stack's - August 25, 2023
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Stack's - August 25, 2023
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе AURORA - November 11, 2021
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1850 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность MS61 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1850 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 5 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск