Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1850 года СПБ АГ. Орел 1847-1849 (Россия, Николай I)
Разновидность: Орел 1847-1849
Фотография: Александр
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,900,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1850
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1850 года со знаком СПБ АГ. Орел 1847-1849. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1044 проданному на аукционе RedSquare Auction (Красная Площадь) за 570000 RUB. Торги состоялись 5 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1394 $
Цена в валюте аукциона 127345 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU50
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?
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