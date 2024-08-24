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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1834 года СПБ ПД (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 рублей 1834 года СПБ ПД - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1834 года СПБ ПД - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,346,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (223)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1834 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 3800 EUR. Торги состоялись 30 июня 2024.

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Россия 5 рублей 1834 СПБ ПД на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
649 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Россия 5 рублей 1834 СПБ ПД на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
4074 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Россия 5 рублей 1834 СПБ ПД на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1834 СПБ ПД на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1834 СПБ ПД на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1834 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1834 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1834 СПБ ПД на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1834 СПБ ПД на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 рублей 1834 СПБ ПД на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS60
Цена
Россия 5 рублей 1834 СПБ ПД на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1834 СПБ ПД на аукционе MDC Monaco - December 3, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1834 СПБ ПД на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1834 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1834 СПБ ПД на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия 5 рублей 1834 СПБ ПД на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1834 СПБ ПД на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 5 рублей 1834 СПБ ПД на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 рублей 1834 СПБ ПД на аукционе VL Nummus - September 17, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1834 СПБ ПД на аукционе Heritage - August 24, 2023
Продавец Heritage
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1834 СПБ ПД на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1834 СПБ ПД на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 5 рублей 1834 СПБ ПД на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU50
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Россия 5 рублей 1834 СПБ ПД на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 5 рублей 1834 СПБ ПД на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 5 рублей 1834 СПБ ПД на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1834 СПБ ПД на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1834 СПБ ПД на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1834 СПБ ПД на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность MS61 NGC
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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