5 рублей 1834 года СПБ ПД (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1834 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 3800 EUR. Торги состоялись 30 июня 2024.

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