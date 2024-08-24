Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1834 года СПБ ПД (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,346,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (223)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1834 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 3800 EUR. Торги состоялись 30 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
649 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
4074 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU50
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU50
Цена
******
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